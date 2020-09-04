***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.09.2020 14:16
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.09.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dünya Varl_k SPK Onayl_ _hraç Belgesi 2020 09 02.pdf
EK: 2 Dünya Varl_k Ba_vuru Formu 2020 08 31.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873294
BIST
15:381.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.086
En Düşük
1.073
15:387,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,4590
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|Önceki Kapanış
|: 7,4490
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7,4557
En Düşük
7,4158
15:388,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,7950
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|Önceki Kapanış
|: 8,7900
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8,8343
En Düşük
8,7885
15:38462,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,03
|Açılış
|: 462,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:38
|SAYAS
|5,72
|19.917.475
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.963.086
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.916.562
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.649.692
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.043.749
|% -7,65
|
|ADEL
|18,00
|87.870.172
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,32
|1.849.677.051
|% 4,29
|
|FENER
|35,56
|681.131.508
|% 4,22
|
|ASELS
|16,95
|592.474.582
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,56
|572.028.997
|% -2,47
|
|GARAN
|6,81
|434.590.837
|% 0,74
|
|SISE
|6,32
|1.849.677.051
|% 4,29
|
|GSRAY
|3,56
|572.028.997
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,74
|227.983.646
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|293.602.245
|% 6,48
|
|KRDMD
|3,00
|386.894.357
|% 1,01
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4474
|7,4541
|% 0,29
|
|Euro
|8,8040
|8,8106
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,8467
|9,8961
|% 0,09
|
|Frank
|8,1353
|8,1843
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 0,24
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|0,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-4,91
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,07
|
Seans Raporu
15:38
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15:52SAYAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 607, 293 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.70 ) 1, 221
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