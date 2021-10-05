***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Tavanı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2021 tarih ve 50/1425 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 BAŞVURU FORMU_.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967069BIST