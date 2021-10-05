Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.10.2021 16:55



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2021 tarih ve 50/1425 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 BAŞVURU FORMU_.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967069


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,20% |  -2,72
Açılış :  1.396  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 20,90 943.322 % 9,94  
KNFRT 4,54 52.049.333 % 9,93  
NUGYO 11,30 19.759.142 % 9,92  
BALAT 9,07 869.795 % 9,81  
ALBRK 1,81 96.047.224 % 9,70  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8742 8,8777 % 0,34  
Euro 10,3079 10,3128 % 0,18  
Sterlin 12,0640 12,1245 % 0,44  
Frank 9,5327 9,5901 % -0,05  
Riyal 2,3601 2,3719 % 0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -13,48  
Altın Gr. 501 501 -2,82  
Cumhuriyet 3.305 3.355 0,00  
Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 -0,09  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,02  
B. Petrol 82,89 82,89 1,61  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru