Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2022 14:16
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2022 tarih 20 sayılı toplantısında, 500.000.000.-TL nominal değerli tahvil ihraç edilmesine, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yolu ile gerçekleştirilmesine ve tahvilin 5 yılı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047733


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:332.549
Değişim :  0,02% |  0,48
Açılış :  2.558  
Önceki Kapanış :  2.548  
En Yüksek
2.566 En Düşük
2.535
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 57,75 14.422.944 % 10,00  
EMNIS 33,02 927.400 % 9,99  
INTEM 80,45 50.074.455 % 9,98  
BIZIM 20,88 57.938.001 % 9,95  
NTGAZ 9,84 30.576.402 % 9,94  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Dolar 17,8447 17,8523 % 0,45  
Euro 18,1075 18,1364 % -0,36  
Sterlin 21,3204 21,4273 % -0,17  
Frank 18,4217 18,5326 % 0,36  
Riyal 4,7354 4,7592 % 0,39  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 1,04  
Altın Gr. 985 985 2,13  
Cumhuriyet 6.623 6.723 13,00  
Tam 6.649 6.708 -8,00  
Yarım 3.240 3.279 -4,00  
Çeyrek 1.625 1.639 -2,00  
Gümüş.Ons 18,50 18,53 0,07  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,07  
B. Petrol 102 102 1,87  
Seans Raporu 15:33
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru