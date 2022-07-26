***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.07.2022 14:16
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2022 tarih 20 sayılı toplantısında, 500.000.000.-TL nominal değerli tahvil ihraç edilmesine, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yolu ile gerçekleştirilmesine ve tahvilin 5 yılı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047733
BIST
15:332.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,48
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:3317,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0802
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:3318,1364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0648
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:33985,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,81
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:33
|DOBUR
|57,75
|14.422.944
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|50.074.455
|% 9,98
|
|BIZIM
|20,88
|57.938.001
|% 9,95
|
|NTGAZ
|9,84
|30.576.402
|% 9,94
|
|KLRHO
|16,11
|174.735.769
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,12
|12.929.917
|% -4,53
|
|KZBGY
|82,35
|28.077.557
|% -4,24
|
|THYAO
|49,52
|2.836.983.825
|% -0,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.431.949.239
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,76
|870.631.249
|% -1,04
|
|GARAN
|15,09
|867.481.795
|% -3,58
|
|SISE
|21,00
|730.472.299
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,24
|1.431.949.239
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,59
|447.298.295
|% 6,71
|
|YKBNK
|4,76
|870.631.249
|% -1,04
|
|TSKB
|2,46
|364.834.630
|% 1,23
|
|ODAS
|3,78
|429.910.999
|% -0,26
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8447
|17,8523
|% 0,45
|
|Euro
|18,1075
|18,1364
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,3204
|21,4273
|% -0,17
|
|Frank
|18,4217
|18,5326
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7354
|4,7592
|% 0,39
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,04
|
|Altın Gr.
|985
|985
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.649
|6.708
|-8,00
|
|Yarım
|3.240
|3.279
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,87
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:48AKSEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 554 adet işlem
-
15:47BMSCH
Yüzde 8.14 oranında artışla 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 738, 640 adet işlem
-
15:46GRNYO
Yüzde 6.72 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 246 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 09 kaybederek (% -0.26 ) 2, 716
-
15:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN