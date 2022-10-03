***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.10.2022 11:17
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni -
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 29.09.2022 tarih ve 54/1412 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066638
BIST
13:413.274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 94,07
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4118,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4118,2179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:41993,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,46
|Açılış
|: 993,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:41
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.888.911
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.350.662
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.048.177
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.121.752
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.996.075
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.944.853
|% -7,50
|
|THYAO
|74,80
|4.014.807.956
|% 5,95
|
|SASA
|70,10
|1.651.377.702
|% 2,79
|
|TUPRS
|312,40
|1.421.434.632
|% 7,87
|
|ASELS
|30,04
|1.091.478.344
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,98
|935.994.449
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|ODAS
|6,41
|695.716.251
|% 1,10
|
|AKBNK
|11,62
|929.425.276
|% 2,92
|
|TSKB
|2,45
|179.214.876
|% 0,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5662
|18,5676
|% 0,36
|
|Euro
|18,1882
|18,2179
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7362
|20,8402
|% 0,64
|
|Frank
|18,6919
|18,8045
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|5,03
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|