***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı tutar değişikliğiYetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz 07.09.2023 tarih ve 29 sayılı toplantısında, 03.08.2023 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline, 2.000.000.000.-TL değerli tahvil ihraç edilmesine, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yolu ile gerçekleştirilmesine ve tahvilin 5 yılı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192509BIST