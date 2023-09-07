***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.09.2023 11:57
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutar değişikliği
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 07.09.2023 tarih ve 29 sayılı toplantısında, 03.08.2023 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline, 2.000.000.000.-TL değerli tahvil ihraç edilmesine, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yolu ile gerçekleştirilmesine ve tahvilin 5 yılı aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192509
BIST