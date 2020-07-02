***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 17:23
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSHYTV72017 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 6.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHYTV72017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet
2 04.01.2018 03.01.2018 04.01.2018 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet
3 05.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet
4 05.07.2018 04.07.2018 05.07.2018 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet
5 04.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet
6 03.01.2019 02.01.2019 03.01.2019 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet
7 04.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet
8 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet
9 03.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 5,9827 23,9967 26,2459 358.962 Evet
10 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 5,9827 23,9967 26,2459 358.962 Evet
11 02.04.2020 01.04.2020 02.04.2020 5,9827 23,9967 26,2459 358.962 Evet
12 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 5,9827 23,9967 26,2459 358.962 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 6.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 06.07.2017 tarihinde 6.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV72017 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme işlemi ve anapara ödemesi 02.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, tahvil itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854183
BIST