***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İl 03.05.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.06.2021Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHYTV62117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 5,9881 24,0183 26,2718 1.856.311 Evet2 12.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 7,0994 28,4755 31,6664 2.200.814 Evet3 13.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 7,3143 29,3376 32,7295 2.267.433 Evet4 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 7,1598 28,7179 31,9647 2.219.538 Evet5 11.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 7,8472 31,4749 35,3928 2.432.632 Evet6 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 5,3469 21,4462 23,2353 1.657.539 Evet7 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 4,4154 17,71 18,9225 1.368.774 Evet8 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7414 15,0068 15,8735 1.159.834 Evet9 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,1468 12,6218 13,232510 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 4,2366 16,9928 18,107711 10.03.2021 09.03.2021 10.03.202112 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 13.06.2018 tarihinde 31.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 09.12.2020 tarihinde yapılacak olan 10.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,2366 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873976BIST