***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









25.12.2020 24.12.2020 25.12.20203 26.03.2021 25.03.2021 26.03.20214 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 175.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 40.000.000 (kırk milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosunun 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3288 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876598BIST