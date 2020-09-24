***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2020 18:39
25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020
3 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 175.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 40.000.000 (kırk milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosunun 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3288 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876598
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0662
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,9193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0568
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 458,41
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|61.111.818
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6293
|7,6347
|% -0,86
|
|Euro
|8,9023
|8,9193
|% -0,63
|
|Sterlin
|9,6942
|9,7428
|% -0,83
|
|Frank
|8,1995
|8,2489
|% -1,28
|
|Riyal
|2,0269
|2,0370
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|6,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP