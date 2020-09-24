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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.09.2020 18:39
GÜNCEL HABERLER


25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020
3 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 175.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 40.000.000 (kırk milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosunun 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3288 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876598


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 104,50 15.717.393 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.677.565 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6293 7,6347 % -0,86  
Euro 8,9023 8,9193 % -0,63  
Sterlin 9,6942 9,7428 % -0,83  
Frank 8,1995 8,2489 % -1,28  
Riyal 2,0269 2,0370 % -1,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 6,13  
Altın Gr. 458 458 -3,39  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 22,85 22,88 0,09  
Gümüş Gr. 5,58 5,59 -0,06  
B. Petrol 41,52 41,52 -0,25  
Seans Raporu 18:05
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