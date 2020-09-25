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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.09.2020 16:01
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHYTV62114 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTV62114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,3288 13,3517 14,0359 1.331.520 Evet
2 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020
3 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamaonosunun 1.kupon ödemesi 25.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876717


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 380,60 31.305.133 % 10,00  
VANGD 4,73 4.212.122 % 10,00  
TKURU 777,70 3.837.172 % 10,00  
MERKO 9,02 48.709.460 % 10,00  
JANTS 198,00 8.297.586 % 10,00  
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Altın Ons 1.856 1.857 -11,22  
Altın Gr. 457 457 -0,59  
Cumhuriyet 3.042 3.092 2,00  
Tam 3.034 3.111 7,83  
Yarım 1.467 1.505 3,79  
Çeyrek 736 752 1,89  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 -0,32  
Gümüş Gr. 5,63 5,64 -0,04  
B. Petrol 41,72 41,72 -0,22  
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