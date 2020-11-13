***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracının gerçekleştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.11.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYSK2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.500.000Taksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı 4Döviz Cinsi TRYTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.20212 14.05.2021 13.05.2021 14.05.20213 13.08.2021 12.08.2021 13.08.20214 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 500.000.000- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 52.500.000 (elli iki milyon beş yüz bin) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 13.11.2020 olup, itfa tarihi 12.11.2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888537BIST