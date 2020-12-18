***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2020 17:37
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS92112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 4,7814 19,1783 20,6036
2 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021
3 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021
4 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 21.09.2020 tarihi olan 29.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 21.12.2020 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4.7814 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893883
BIST