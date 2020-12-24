***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2020 17:17
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHYTV62114 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTV62114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,3288 13,3517 14,0359 1.331.520 Evet
2 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,5801 18,3706 19,6766
3 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 26.06.202020 tarihinde 40.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFHYTV62114 ISIN kodlu tahvilin 25.12.2020 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5801 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894786
BIST