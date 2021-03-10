***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2021 18:40
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHYTV62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 5,9881 24,0183 26,2718 1.856.311 Evet
2 12.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 7,0994 28,4755 31,6664 2.200.814 Evet
3 13.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 7,3143 29,3376 32,7295 2.267.433 Evet
4 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 7,1598 28,7179 31,9647 2.219.538 Evet
5 11.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 7,8472 31,4749 35,3928 2.432.632 Evet
6 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 5,3469 21,4462 23,2353 1.657.539 Evet
7 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 4,4154 17,71 18,9225 1.368.774 Evet
8 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7414 15,0068 15,8735 1.159.834 Evet
9 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,1468 12,6218 13,2325 975.508 Evet
10 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 4,2366 16,9928 18,1077 1.313.346 Evet
11 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 5,2412 21,0225 22,7404 1.624.771,92 Evet
12 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,6603 22,7035 24,7127
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13.06.2018 tarihinde 31.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 10.03.2021 tarihli 11.kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916960
BIST