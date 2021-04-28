***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYS12219 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYS12219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 5,7066 22,889 24,93182 29.07.2021 28.07.2021 29.07.20213 28.10.2021 27.10.2021 28.10.20214 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVade başlangıcı 28.01.2021 tarihi olan 27.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS12219 ISIN kodlu tahvilin 29.04.2021 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,7066 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931882BIST