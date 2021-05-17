Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.05.2021 21:36



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYSK2114 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYSK2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 5,3884 21,61 23,43 2.828.909,99 Evet
2 14.05.2021 12.05.2021 17.05.2021 6,1115 23,73 25,9 3.208.537,48 Evet
3 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021
4 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 500.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 52.500.000 (elli iki milyon beş yüz bin) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosunun 2. kupon ödemesi 17.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936665


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.454
Değişim :  0,90% |  12,92
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.455 En Düşük
1.446
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 9,90 26.100.318 % 10,00  
INVEO 137,50 72.887.470 % 10,00  
DAGHL 12,98 4.971.146 % 10,00  
JANTS 72,65 367.321.542 % 9,99  
CMBTN 263,20 22.128.099 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3106 8,3209 % 0,11  
Euro 10,1000 10,1177 % 0,08  
Sterlin 11,7153 11,7740 % -1,42  
Frank 9,1659 9,2212 % -1,89  
Riyal 2,2095 2,2206 % -1,70  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -1,01  
Altın Gr. 499 499 -2,40  
Cumhuriyet 3.268 3.318 159,00  
Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,14 28,18 -0,02  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,00  
B. Petrol 69,58 69,58 0,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru