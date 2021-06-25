***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHYTV62114 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 175.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.06.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHYTV62114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 3,3288 13,3517 14,0359 1.331.520 Evet2 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,5801 18,3706 19,6766 1.832.040 Evet3 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 5,4043 21,6768 23,5052 2.161.720 Evet4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 5,853 23,4762 25,6272 2.341.200 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 40.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 26.06.2020 tarihinde 40.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFHYTV62114 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon ödeme işlemi ve itfası 25.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944116BIST