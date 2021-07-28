***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2021 17:43
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDVYS12219 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS12219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.04.2021 28.04.2021 29.04.2021
17:351.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:358,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:3510,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:35495,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 495,09
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KATMR
|3,19
|50.676.469
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.908.057
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.957.111
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.444.133
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.550.478
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.346.159
|% -9,91
|
|EDIP
|5,22
|355.871.697
|% -6,12
|
|AVHOL
|5,47
|15.120.043
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,23
|62.685.252
|% -5,14
|
|RTALB
|21,84
|80.543.160
|% -4,55
|
|GARAN
|8,21
|616.590.796
|% 0,12
|
|THYAO
|12,59
|597.881.758
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,51
|547.956.230
|% 0,27
|
|PETKM
|5,63
|545.441.668
|% 0,90
|
|EREGL
|18,71
|513.520.269
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,27
|314.685.789
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|545.441.668
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,57
|222.898.277
|% 0,78
|
|KARSN
|4,06
|308.723.979
|% 2,78
|
|GARAN
|8,21
|616.590.796
|% 0,12
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5651
|8,5703
|% 0,13
|
|Euro
|10,0882
|10,1404
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8375
|11,8969
|% -0,06
|
|Frank
|9,3110
|9,3670
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2761
|2,2875
|% 0,04
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,99
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:49BRISA
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 163, 717 adet işlem
-
17:48ATAGY
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 005, 115 adet işlem
-
17:47TUCLK
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 238 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 17 artarak (% 0.08 ) 1, 461
-
17:45DZGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 350, 564 adet işlem