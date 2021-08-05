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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2021 18:03



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracının gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS82212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021
2 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
3 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
4 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 500.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 50.000.000 (elli milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 05.08.2021 olup, itfa tarihi 04.08.2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955065


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Altın Gr. 494 495 0,37  
Cumhuriyet 3.278 3.328 7,00  
Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,17 25,19 0,02  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,02  
B. Petrol 71,82 71,82 0,53  
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