***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracının gerçekleştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYS82212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.11.2021 03.11.2021 04.11.20212 03.02.2022 02.02.2022 03.02.20223 06.05.2022 05.05.2022 06.05.20224 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 500.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 50.000.000 (elli milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 05.08.2021 olup, itfa tarihi 04.08.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955065BIST