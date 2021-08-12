***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2021 17:42
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDVYSK2114 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon faiz oranın açıklaması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü
17:341.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 32,17
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:348,5780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0469
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:3410,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0558
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:34480,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -5,25
|Açılış
|: 480,50
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VKFYO
|6,82
|27.872.173
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|97.726.487
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.411.419
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.015.253
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|154.937.992
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.796.320
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.561.427
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|82.912.817
|% -7,54
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,50
|940.426.431
|% 2,07
|
|EREGL
|19,69
|755.713.201
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|750.056.003
|% 3,31
|
|GARAN
|9,32
|1.760.838.540
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,12
|1.192.357.252
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,22
|175.762.754
|% -2,63
|
|PETKM
|5,96
|475.723.180
|% 3,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5750
|8,5780
|% -0,54
|
|Euro
|10,0723
|10,0825
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8149
|11,8742
|% -0,90
|
|Frank
|9,2457
|9,3014
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2785
|2,2899
|% -0,62
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,74
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,06
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49PENTA
Yüzde 8.48 oranında artışla 60.75 lira fiyatla işlem gören hissede 575, 413 adet işlem
-
17:48EDATA
Yüzde 7.17 oranında artışla 16.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 864 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, GARAN
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 32 artarak (% 2.59 ) 1, 278
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, DOBUR, MARKA, VAKFN, DARDL, VKING, MIPAZ, VKFYO, AGYO