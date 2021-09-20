***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.09.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYS92112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 4,7814 19,1783 20,6036 1.386.605,97 Evet2 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 5,6112 22,5063 24,4801 1.627.247,97 Evet3 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 6,1037 24,4818 26,825 1.770.072,96 Evet4 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 6,09 24,4269 26,7593 1.766.100 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 29.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 21.09.2020 tarihinde 29.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon ödeme işlemi ve itfası 20.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964548BIST