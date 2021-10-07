***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar30.09.2021 tarih ve 50/1425 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 500.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 35.000.000 (otuz beş milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 07.10.2021 olup, itfa tarihi 06.10.2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968067BIST