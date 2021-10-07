***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2021 16:51
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
30.09.2021 tarih ve 50/1425 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 500.000.000 - TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 35.000.000 (otuz beş milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosu ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 07.10.2021 olup, itfa tarihi 06.10.2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968067
BIST
16:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,38
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:488,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4810,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0166
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:48501,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,56
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:48
|YUNSA
|17,60
|26.955.858
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.809.673
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.169.541
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.728.787
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.090.232
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.995.801
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.072.542
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|783.838.642
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|721.078.495
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|678.623.233
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.333.188
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|184.879.833
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|456.726.149
|% 4,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8793
|8,8827
|% 0,14
|
|Euro
|10,2854
|10,2891
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,14
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:48
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