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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2021 17:10
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYSK2114 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon faiz oranın açıklaması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYSK2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 5,3884 21,61 23,43 2.828.909,99 Evet
2 14.05.2021 12.05.2021 17.05.2021 6,1115 23,73 25,9 3.208.537,48 Evet
3 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,894 24,4466 26,8116 3.094.350 Evet
4 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 5,8518 23,4716 25,6217
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13.11.2020 tarihinde 52.500.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYSK2114 ISIN kodlu tahvilin 12.11.2021 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5.8518 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977053


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.957.026 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
ATATP 53,00 88.166.159 % 9,96  
DOAS 41,52 117.596.420 % 9,96  
OYLUM 8,85 17.014.550 % 9,94  
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16:53 Alış Satış %  
Dolar 9,9202 9,9244 % 0,84  
Euro 11,3906 11,3979 % 0,89  
Sterlin 13,2563 13,3228 % 0,75  
Frank 10,7128 10,7773 % 0,38  
Riyal 2,6366 2,6499 % 0,77  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.866 12,69  
Altın Gr. 594 594 7,73  
Cumhuriyet 3.920 3.980 49,00  
Tam 3.908 4.007 54,24  
Yarım 1.889 1.938 26,24  
Çeyrek 948 969 13,11  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,50  
Gümüş Gr. 7,99 8,01 0,19  
B. Petrol 82,02 82,02 -0,62  
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