***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYSK2114 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon faiz oranın açıklaması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.11.2021Vade (Gün Sayısı) Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYSK2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.500.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 5,3884 21,61 23,43 2.828.909,99 Evet2 14.05.2021 12.05.2021 17.05.2021 6,1115 23,73 25,9 3.208.537,48 Evet3 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,894 24,4466 26,8116 3.094.350 Evet4 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 5,8518 23,4716 25,6217Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 13.11.2020 tarihinde 52.500.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYSK2114 ISIN kodlu tahvilin 12.11.2021 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5.8518 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977053BIST