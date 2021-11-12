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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2021 14:24
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

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Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYSK2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 5,3884 21,61 23,43 2.828.909,99 Evet
2 14.05.2021 12.05.2021 17.05.2021 6,1115 23,73 25,9 3.208.537,48 Evet
3 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,894 24,4466 26,8116 3.094.350 Evet
4 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 5,8518 23,4716 25,6217 3.072.194,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 52.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 13.11.2020 tarihinde 52.500.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYSK2114 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon ödeme işlemi ve itfası 12.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977354


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DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
OYLUM 9,73 30.278.727 % 9,94  
HEDEF 3,55 51.672.222 % 9,91  
TACTR 27,00 492.865 % 8,00  
DOAS 44,80 226.573.772 % 7,90  
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Euro 11,3724 11,3834 % 0,29  
Sterlin 13,2440 13,3104 % 0,35  
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Riyal 2,6353 2,6485 % 0,08  
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Altın Gr. 590 590 -2,88  
Cumhuriyet 3.903 3.962 -30,00  
Tam 3.887 3.985 -26,30  
Yarım 1.879 1.928 -12,72  
Çeyrek 942 964 -6,36  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 -0,24  
Gümüş Gr. 7,95 7,96 -0,07  
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