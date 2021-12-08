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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.12.2021 12:06
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYS62214 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS62214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.300.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,9097 23,7039 25,8977 2.499.803,08 Evet
2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 5,4174 21,7289 23,5663 2.291.560,18 Evet
3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
4 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde 42.300.000 (kırk iki milyon üç yüz bin) TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS62214 ISIN kodlu tahvilin 08.12.2021 tarihli 2.kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981895


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BAGFS 13,97 11.129.141 % 10,00  
MZHLD 38,76 2.285.988 % 9,99  
ISBIR 55,05 1.259.929 % 9,99  
DOBUR 153,30 12.627.781 % 9,97  
PCILT 16,79 16.618.222 % 9,95  
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Euro 15,3924 15,4206 % 1,34  
Sterlin 17,9766 18,0667 % 0,93  
Frank 14,6665 14,7548 % 0,95  
Riyal 3,6189 3,6371 % 0,96  
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Altın Ons 1.789 1.789 3,45  
Altın Gr. 782 782 7,36  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.149 5.280 -4,08  
Yarım 2.489 2.554 -1,97  
Çeyrek 1.248 1.277 -0,99  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,05  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 75,20 75,20 -0,24  
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