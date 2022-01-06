***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYSE2211 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYSE2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,9269 19,7619 21,2768 1.724.415 Evet2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.20223 07.07.2022 06.07.2022 07.07.20224 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 07.10.2021 tarihinde 35.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYSE2211 ISIN kodlu tahvilin 6.01.2022 tarihli 1.kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989291BIST