***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYS42216 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYS42216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,9736 23,9601 26,2025 1.792.080 Evet2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,9182 23,7377 25,9378 1.775.460 Evet3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 5,1084 20,4896 22,12014 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVade başlangıcı 14.04.2021 tarihi olan 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS42216 ISIN kodlu tahvilin 12.01.2022 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,1084 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992774BIST