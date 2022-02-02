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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.02.2022 16:26
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

28.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgile 03.11.2021 04.11.2021 5,6694 22,7401 24,7558 2.834.700 Evet
2 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 4,8189 19,3285 20,7766
3 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
4 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 05.08.2021 tarihi olan 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS82212 ISIN kodlu tahvilin 03.02.2022 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,8189 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998943


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SANEL 14,50 22.674.251 % 9,93  
ETILR 7,47 590.938 % 9,85  
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Tam 5.221 5.351 23,00  
Yarım 2.523 2.588 11,13  
Çeyrek 1.266 1.294 5,56  
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Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,10  
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