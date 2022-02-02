***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









28.07.2020İlgili İhraç Tavanı Bilgile 03.11.2021 04.11.2021 5,6694 22,7401 24,7558 2.834.700 Evet2 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 4,8189 19,3285 20,77663 06.05.2022 05.05.2022 06.05.20224 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVade başlangıcı 05.08.2021 tarihi olan 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS82212 ISIN kodlu tahvilin 03.02.2022 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,8189 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998943BIST