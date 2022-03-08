***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYS62214 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYS62214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.300.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,9097 23,7039 25,8977 2.499.803,08 Evet2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 5,4174 21,7289 23,5663 2.291.560,18 Evet3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 4,7271 18,9604 20,3534 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVade başlangıcı 09.06.2021 tarihi olan 42.300.000 (kırk iki milyon üç yüz bin) TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS62214 ISIN kodlu tahvilin 09.03.2022 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,7271 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008365BIST