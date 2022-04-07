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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.04.2022 14:12
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYSE2211 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYSE2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,9269 19,7619 21,2768 1.724.415 Evet
2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 4,4669 17,9166 19,158 1.563.415 Evet
3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
4 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 07.10.2021 tarihinde 35.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYSE2211 ISIN kodlu tahvilin 7.04.2022 tarihli 2.kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016985


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 135.273.078 % 10,01  
NATEN 57,75 56.892.940 % 10,00  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
KONKA 16,59 107.342.109 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.459.471 % 9,94  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 14,7550 14,7615 % 0,38  
Euro 16,0909 16,0996 % 0,41  
Sterlin 19,2276 19,3240 % 0,31  
Frank 15,7469 15,8418 % 0,30  
Riyal 3,9218 3,9414 % 0,30  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 2,11  
Altın Gr. 914 914 3,03  
Cumhuriyet 6.064 6.156 -2,00  
Tam 6.032 6.182 -6,99  
Yarım 2.915 2.990 -3,38  
Çeyrek 1.462 1.495 -1,69  
Gümüş.Ons 24,40 24,42 -0,04  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,01  
B. Petrol 103 103 1,51  
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