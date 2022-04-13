***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2022 14:02
çıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS42216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,9736 23,9601 26,2025 1.792.080 Evet
2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,9182 23,7377 25,9378 1.775.460 Evet
3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 5,1084 20,4896 22,1201 1.532.520 Evet
4 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 4,7141 18,9081 20,293 1.414.230 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 30.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA 20.04.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 14.04.2021 tarihinde 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS42216 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon ödeme işlemi ve itfası 13/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020011
BIST