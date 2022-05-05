***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2022 16:54
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDVYS82212 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYS82212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarih
17:092.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 39,55
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:0914,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1315
|Açılış
|: 14,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:0915,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0614
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:09902,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,01
|Açılış
|: 903,29
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IMASM
|18,15
|6.532.203
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.186.410
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.426.434
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.763.531
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,44
|35.605.243
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,23
|143.648.804
|% -7,43
|
|AKGRT
|3,16
|62.621.838
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,68
|2.762.243.790
|% 3,09
|
|THYAO
|42,36
|2.400.678.146
|% 2,67
|
|EREGL
|33,68
|1.272.344.083
|% 0,36
|
|TUPRS
|245,00
|1.194.446.140
|% 4,61
|
|AKBNK
|8,91
|1.136.619.860
|% -0,11
|
|ODAS
|2,65
|988.477.527
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,72
|611.710.020
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,90
|971.542.792
|% 0,62
|
|SISE
|18,68
|2.762.243.790
|% 3,09
|
|AKBNK
|8,91
|1.136.619.860
|% -0,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8593
|14,8643
|% 0,89
|
|Euro
|15,6993
|15,7211
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,3180
|18,4098
|% -1,24
|
|Frank
|15,0342
|15,1248
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9499
|3,9697
|% 0,94
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,91
|
|Altın Gr.
|906
|906
|15,45
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-16,58
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-8,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,15
|
Seans Raporu
17:09
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17:24BAKAB
Yüzde 4.76 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 968 adet işlem
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17:23CELHA
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 428 adet işlem
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, AKBNK
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 79 artarak (% 1.69 ) 2, 218
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, GARFA, TRCAS, TIRE, KONKA, UFUK, CRDFA, KRTEK, ISFIN, CELHA