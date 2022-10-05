***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYSE2211 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 350 Baz PuanSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYSE2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,9269 19,7619 21,2768 1.724.415 Evet2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 4,4669 17,9166 19,158 1.563.415 Evet3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 4,4623 17,8982 19,137 1.561.805 Evet4 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 4,3019 17,2548 18,4048Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR AA Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A1 20.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarVade başlangıcı 07.10.2021 tarihi olan 35.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış TRFDVYSE2211 ISIN kodlu tahvilin 06.10.2022 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3019 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067572BIST