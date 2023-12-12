***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin RaporSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte ve Şirketimiz www.dunyavarlik.com internet adresinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.Saygılarımızla,Dünya Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225056BIST