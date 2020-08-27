***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.08.2020 20:23
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Gülbahar Mh. Cemal Sair Sk. Profilo Plaza Kat:1 B Blok Şişli,İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yoktur
İnternet Adresi invest.dunyavarlik.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
invest@dunyavarlik.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Gülbahar Mh. Cemal Sair Sk. Profilo Plaza Kat.1 B Blok Şişli,İstanbul 0212 355 80 54 0850 480 70 71
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Olga ÜÇÖZ Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 355 80 23 olga.ucoz@dunyavarlik.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701590
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 56000000 TRY Yurtiçi 13.09.2017 11.09.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 31000000 TRY Yurtiçi 11.06.2018 09.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 59000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 13.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 40000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 25000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 185.000.008
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Vector Holdings S.a.r.l. 92742588 TRY 50,13
Vector Investments Holding S.a.r.l 69560003 TRY 37,60
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 22697404 TRY 12,27
Bireysel Yatırımcı 13 TRY 0,00
TOPLAM 185000008 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA 10.02.2020
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
KUNTER KUTLUAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
TÜRKER TEKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
İPEK GÜLEÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
COCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
PETER MORRIS FRANKLIN PETER MORRIS FRANKLIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KUNTER KUTLUAY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871485
BIST