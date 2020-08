***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Gülbahar Mh. Cemal Sair Sk. Profilo Plaza Kat:1 B Blok Şişli,İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yokturİnternet Adresi invest.dunyavarlik.comElektronik Posta AdresiE-postainvest@dunyavarlik.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGülbahar Mh. Cemal Sair Sk. Profilo Plaza Kat.1 B Blok Şişli,İstanbul 0212 355 80 54 0850 480 70 71Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOlga ÜÇÖZ Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 355 80 23 olga.ucoz@dunyavarlik.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701590Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Esas Sözleşmesi madde 3'e istinaden şirketin işletme konusunu oluşturan faaliyetleri fiilen yürütmektir.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 56000000 TRY Yurtiçi 13.09.2017 11.09.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 31000000 TRY Yurtiçi 11.06.2018 09.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 59000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 13.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 40000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 25000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 185.000.008Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Vector Holdings S.a.r.l. 92742588 TRY 50,13Vector Investments Holding S.a.r.l 69560003 TRY 37,60Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 22697404 TRY 12,27Bireysel Yatırımcı 13 TRY 0,00TOPLAM 185000008 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSAK ANTİKA 10.02.2020MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilKUNTER KUTLUAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilTÜRKER TEKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilİPEK GÜLEÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilCOCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız ÜyePETER MORRIS FRANKLIN PETER MORRIS FRANKLIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKUNTER KUTLUAY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871485BIST