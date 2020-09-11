***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 22:23
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 31000000 TRY Yurtiçi 11.06.2018 09.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 59000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 13.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 40000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 25000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874833
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4819
En Düşük
7,4368
18:058,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8778
En Düşük
8,7908
18:05466,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 466,87
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4734
|7,4766
|% 0,37
|
|Euro
|8,8491
|8,8628
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5436
|9,5915
|% 0,33
|
|Frank
|8,1954
|8,2448
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9879
|1,9978
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-6,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,75
|39,75
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında