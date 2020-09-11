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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.09.2020 22:23
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 31000000 TRY Yurtiçi 11.06.2018 09.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 59000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 13.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 40000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 25.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 25000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874833


BIST




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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 2.724.699 % 10,00  
GOLTS 26,40 43.497.769 % 10,00  
VERUS 39,38 85.496.692 % 10,00  
UFUK 9,35 438.915 % 10,00  
SODSN 15,07 593.909 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4734 7,4766 % 0,37  
Euro 8,8491 8,8628 % 0,65  
Sterlin 9,5436 9,5915 % 0,33  
Frank 8,1954 8,2448 % 0,60  
Riyal 1,9879 1,9978 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -6,19  
Altın Gr. 467 467 0,70  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 -0,17  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,01  
B. Petrol 39,75 39,75 -0,31  
Seans Raporu 18:05
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