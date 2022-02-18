***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2022 11:01
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
KUNTER KUTLUAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
COCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Se PETER MORRIS FRANKLIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
ROY ESKENAZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.08.2020 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002710
BIST
13:202.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,64
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.014
13:2013,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0528
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
13:2015,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0415
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
13:20829,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 829,13
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.746.464
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|693.711
|% 9,82
|
|MERIT
|33,30
|25.231.473
|% 8,40
|
|CEOEM
|17,01
|23.991.007
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.238.022
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.298.377
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|33.405.559
|% -9,77
|
|INTEM
|71,75
|18.433.422
|% -9,12
|
|THYAO
|29,28
|1.774.347.963
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|539.447.235
|% 0,96
|
|EREGL
|28,14
|384.099.023
|% 0,36
|
|TUPRS
|191,90
|344.844.700
|% 0,47
|
|SISE
|13,15
|295.469.167
|% 0,54
|
|YKBNK
|4,01
|266.412.593
|% 0,50
|
|THYAO
|29,28
|1.774.347.963
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,62
|539.447.235
|% 0,96
|
|ODAS
|1,31
|53.566.425
|% 1,55
|
|CEMAS
|1,15
|39.547.444
|% 0,00
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6258
|13,6318
|% 0,37
|
|Euro
|15,4881
|15,4990
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5105
|18,6034
|% 0,39
|
|Frank
|14,7424
|14,8313
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6218
|3,6400
|% 0,37
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,32
|
|Altın Gr.
|830
|830
|1,09
|
|Cumhuriyet
|5.505
|5.589
|9,00
|
|Tam
|5.482
|5.619
|12,12
|
|Yarım
|2.650
|2.718
|5,86
|
|Çeyrek
|1.329
|1.359
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,08
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-1,70
|