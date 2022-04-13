***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2022 16:20
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
KUNTER KUTLUAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020
16:232.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,69
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2314,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2315,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:23928,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,96
|Açılış
|: 928,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5993
|14,6015
|% 0,02
|
|Euro
|15,8150
|15,8394
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9255
|19,0204
|% 0,12
|
|Frank
|15,5558
|15,6495
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8808
|3,9002
|% 0,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,70
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|7,83
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|3,79
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,74
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38KLMSN
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 179 adet işlem
-
16:37SRVGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 80.40 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 929 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, VESTL, YKBNK
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -0.63 ) 2, 203
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, AVGYO, ULUSE, CRDFA, OYLUM