***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2022 15:10
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
COCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
ROY ESKENAZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.08.2020 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021465
BIST
15:222.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:2214,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
15:2215,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0205
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:22939,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,04
|Açılış
|: 939,05
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,52
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler15:22
|OYYAT
|59,50
|4.058.852
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|5.106.666
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,08
|85.540.814
|% 9,72
|
|TDGYO
|7,62
|17.000.105
|% 8,86
|
|YKSLN
|9,40
|95.792.418
|% 8,29
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,46
|28.912.449
|% -7,59
|
|ISGYO
|12,45
|63.075.254
|% -5,68
|
|KARYE
|16,34
|235.741.010
|% -5,39
|
|KAPLM
|55,95
|7.715.892
|% -5,01
|
|GARAN
|14,10
|2.331.487.116
|% 1,44
|
|THYAO
|37,82
|1.737.737.560
|% 0,21
|
|ASELS
|27,92
|1.430.114.584
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,21
|1.402.019.728
|% 0,39
|
|TUPRS
|252,30
|1.274.884.660
|% -2,85
|
|TSKB
|1,98
|607.867.526
|% 5,32
|
|YKBNK
|5,21
|1.402.019.728
|% 0,39
|
|VAKBN
|4,28
|889.261.461
|% 4,39
|
|ODAS
|2,38
|418.127.172
|% 2,59
|
|GARAN
|14,10
|2.331.487.116
|% 1,44
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6447
|14,6500
|% 0,12
|
|Euro
|15,8355
|15,8469
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,0421
|19,1376
|% -0,07
|
|Frank
|15,4731
|15,5664
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8940
|3,9135
|% 0,09
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|21,89
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,88
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.187
|6.342
|70,01
|
|Yarım
|2.991
|3.068
|33,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|16,93
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,22
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,68
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:36YATAS
Yüzde 6.01 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 734, 385 adet işlem
-
15:35KRVGD
Yüzde 5.05 oranında artışla 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 673, 826 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.22 ) 2, 794
-
15:34PEGYO
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 522, 636 adet işlem
-
15:33METUR
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 642, 792 adet işlem