***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2022 08:30
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEHRA NİDA ÇETİN Finans Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021670
BIST
10:192.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,62
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.528
En Düşük
2.521
10:1914,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0192
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:1915,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0347
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8287
En Düşük
15,7630
10:19931,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 931,67
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:19
|IHAAS
|19,85
|8.839.974
|% 6,55
|
|OYAYO
|7,44
|3.712.429
|% 6,44
|
|BFREN
|1.238,90
|19.643.208
|% 5,18
|
|MEPET
|3,67
|12.620.821
|% 5,16
|
|OYYAT
|62,40
|29.986.009
|% 4,87
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,41
|9.814.404
|% -7,24
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|JANTS
|86,35
|59.982.946
|% -4,11
|
|KARYE
|14,94
|6.692.355
|% -3,92
|
|THYAO
|37,90
|537.711.764
|% 0,69
|
|SISE
|17,98
|338.126.340
|% -0,50
|
|TUPRS
|254,70
|313.143.131
|% 1,27
|
|YKBNK
|5,30
|223.952.124
|% 1,15
|
|VAKBN
|4,42
|209.634.975
|% 1,84
|
|ODAS
|2,37
|85.660.211
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,91
|60.349.627
|% 0,34
|
|HLGYO
|2,16
|38.705.091
|% 2,86
|
|KLGYO
|1,18
|20.611.502
|% -1,67
|
|CEMAS
|1,31
|7.872.795
|% 0,77
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6514
|14,6558
|% 0,13
|
|Euro
|15,8115
|15,8287
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,0013
|19,0966
|% 0,06
|
|Frank
|15,4508
|15,5439
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8961
|3,9157
|% 0,29
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,58
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,28
|