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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2022 08:30
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEHRA NİDA ÇETİN Finans Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021670


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler10:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 19,85 8.839.974 % 6,55  
OYAYO 7,44 3.712.429 % 6,44  
BFREN 1.238,90 19.643.208 % 5,18  
MEPET 3,67 12.620.821 % 5,16  
OYYAT 62,40 29.986.009 % 4,87  
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10:19 Alış Satış %  
Dolar 14,6514 14,6558 % 0,13  
Euro 15,8115 15,8287 % 0,22  
Sterlin 19,0013 19,0966 % 0,06  
Frank 15,4508 15,5439 % 0,13  
Riyal 3,8961 3,9157 % 0,29  
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10:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.978 -0,58  
Altın Gr. 931 931 -0,01  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 -0,02  
Gümüş Gr. 12,17 12,18 -0,00  
B. Petrol 113 113 -0,28  
Seans Raporu 10:19
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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