***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.04.2022 08:34
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 25000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 30000000 TRY Yurtiçi 14.04.2021 13.04.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 42300000 TRY Yurtiçi 09.06.2021 08.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 50000000 TRY Yurtiçi 05.08.2021 04.08.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 35000000 TRY Yurtiçi 07.10.2021 06.10.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021671
BIST
09:552.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,71
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.524
En Düşük
2.524
09:5514,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
09:5515,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0268
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
09:55929,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,47
|Açılış
|: 929,90
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|28,80
|985.902
|% 6,04
|
|YUNSA
|22,60
|45.247.097
|% 3,86
|
|HTTBT
|12,80
|18.469.895
|% 3,14
|
|IHAAS
|19,10
|26.693.631
|% 2,52
|
|IDEAS
|23,90
|4.806.464
|% 2,22
|
|ISGYO
|11,99
|82.619.579
|% -2,52
|
|KARYE
|15,36
|396.872
|% -1,22
|
|ARASE
|88,20
|88.112
|% -0,28
|
|KAPLM
|55,35
|101.844
|% -0,09
|
|AYCES
|70,95
|4.274.893
|% -0,07
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,50
|1.807.743.119
|% 0,00
|
|HEKTS
|22,26
|1.484.862.301
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|794.117.819
|% 0,00
|
|HALKB
|5,95
|1.349.829.360
|% 1,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6528
|14,6577
|% 0,14
|
|Euro
|15,8062
|15,8208
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,0003
|19,0956
|% 0,06
|
|Frank
|15,4394
|15,5324
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8955
|3,9150
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-3,29
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,51
|