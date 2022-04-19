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***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.04.2022 08:34
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 25000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 24.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 30000000 TRY Yurtiçi 14.04.2021 13.04.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 42300000 TRY Yurtiçi 09.06.2021 08.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 50000000 TRY Yurtiçi 05.08.2021 04.08.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 35000000 TRY Yurtiçi 07.10.2021 06.10.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021671


BIST
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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 28,80 985.902 % 6,04  
YUNSA 22,60 45.247.097 % 3,86  
HTTBT 12,80 18.469.895 % 3,14  
IHAAS 19,10 26.693.631 % 2,52  
IDEAS 23,90 4.806.464 % 2,22  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 14,6528 14,6577 % 0,14  
Euro 15,8062 15,8208 % 0,17  
Sterlin 19,0003 19,0956 % 0,06  
Frank 15,4394 15,5324 % 0,05  
Riyal 3,8955 3,9150 % 0,27  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.976 -3,29  
Altın Gr. 930 930 -0,92  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,79 25,82 -0,07  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 -0,02  
B. Petrol 113 113 -0,51  
Seans Raporu 09:55
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