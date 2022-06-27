***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.06.2022 13:31
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
ZEHRA NİDA ÇETİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2022 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
COCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
ROY ESKENAZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.08.2020 Bağımsız Üye Değil
ESRA SOYDAN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.06.2022 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039377
BIST
14:512.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -21,05
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:5116,5528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,3316
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:5117,5083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,3189
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:51978,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -13,76
|Açılış
|: 978,35
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:49
|SANEL
|7,92
|7.154.445
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.612.329
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.529
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.468.882
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,92
|31.044.647
|% 9,84
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,55
|52.863.753
|% -4,12
|
|GSDHO
|3,95
|63.815.727
|% -3,66
|
|YONGA
|21,00
|250.042
|% -3,58
|
|THYAO
|49,90
|3.122.029.465
|% -0,70
|
|SISE
|22,04
|1.399.917.379
|% 1,29
|
|EREGL
|27,98
|1.043.250.429
|% 0,43
|
|ASELS
|23,90
|773.288.941
|% -2,69
|
|AKBNK
|8,56
|666.101.864
|% -2,39
|
|ODAS
|3,16
|353.689.629
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|453.884.365
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,56
|666.101.864
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,57
|186.854.052
|% -1,15
|
|SISE
|22,04
|1.399.917.379
|% 1,29
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4987
|16,5316
|% -2,09
|
|Euro
|17,4340
|17,4770
|% -1,96
|
|Sterlin
|20,3080
|20,4098
|% -1,68
|
|Frank
|17,2426
|17,3465
|% -1,74
|
|Riyal
|4,4143
|4,4364
|% -1,60
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|8,71
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-43,00
|
|Tam
|6.570
|6.664
|-198,00
|
|Yarım
|3.226
|3.259
|-97,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,59
|
Seans Raporu
14:49
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15:04XU100
Endeks 2, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 18, 827.00 milyon TL de
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14:59XU050
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