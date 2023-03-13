***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.03.2023 11:05
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
ZEHRA NİDA ÇETİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2022 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
ROY ESKENAZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.08.2020 Bağımsız Üye Değil
ESRA SOYDAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.06.2022 Bağımsız Üye Değil
COCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
PETER CHARLES RICHARDSON PETER CHARLES RICHARDSON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.07.2022 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123327
BIST
15:505.307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -77,18
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5018,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5020,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:501.159,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.159,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.159,68
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:50
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9636
|18,9829
|% 0,08
|
|Euro
|20,2870
|20,2953
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,8759
|22,9906
|% 0,59
|
|Frank
|20,7636
|20,8886
|% 1,27
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|26,82
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,62
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,54
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04BAYRK
Yüzde -50.53 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 189, 557 adet işlem
-
16:03CEOEM
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 510 adet işlem
-
16:02TSKB
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 282, 698 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de