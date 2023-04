***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Vector Holdings S.a.r.l. 92742588 TRY 50,13Vector Investments Holding S.a.r.l 69560016 TRY 37,60Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 22697404 TRY 12,27TOPLAM 185000008 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136621BIST