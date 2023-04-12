***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2023 08:28
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 50000000 TRY Yurtiçi 08.02.2023 09.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136623
BIST
10:175.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,50
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.138
En Düşük
5.121
10:1719,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1721,1142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0870
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:171.251,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.251,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BURCE
|64,35
|10.510.147
|% 6,28
|
|ONCSM
|111,60
|21.526.069
|% -7,00
|
|HEDEF
|22,02
|12.735.807
|% -6,85
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,95
|21.146.074
|% -4,22
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|THYAO
|133,90
|535.289.606
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|SISE
|44,40
|292.738.892
|% 0,82
|
|GESAN
|83,35
|221.981.993
|% -1,36
|
|ZOREN
|5,33
|150.838.089
|% -0,56
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,11
|173.945.319
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,60
|61.235.245
|% 1,56
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3066
|19,3164
|% 0,17
|
|Euro
|21,0870
|21,1142
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,9292
|24,0492
|% 0,10
|
|Frank
|21,3156
|21,4440
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1324
|5,1581
|% 0,07
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,41
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|8,08
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.577
|8.656
|39,00
|
|Yarım
|4.189
|4.236
|19,00
|
|Çeyrek
|2.095
|2.118
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|0,21
|