***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2023 14:53
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 50000000 TRY Yurtiçi 08.02.2023 09.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 50000000 TRY Yurtiçi 06.07.2023 02.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 75000000 TRY Yurtiçi 19.07.2023 18.07.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181475
BIST
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16:087.460
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 59,91
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:0826,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0846
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:0829,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:081.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|256.482.294
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|MAALT
|720,00
|91.919.937
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|96,95
|329.632.427
|% -8,88
|
|SASA
|59,15
|4.992.750.144
|% -7,43
|
|ENSRI
|10,25
|113.774.107
|% -6,14
|
|THYAO
|264,20
|11.724.195.766
|% 6,19
|
|SASA
|59,15
|4.992.750.144
|% -7,43
|
|KLSER
|53,50
|4.885.417.848
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.402.955.038
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.329.404.653
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.329.404.653
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,77
|2.864.742.031
|% 2,14
|
|ADESE
|1,89
|292.292.394
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,10
|1.917.475.533
|% 0,25
|
|FZLGY
|15,74
|1.698.977.390
|% 7,88
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9946
|26,9998
|% 0,32
|
|Euro
|29,7076
|29,7298
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3790
|34,5514
|% 0,48
|
|Frank
|30,7419
|30,9270
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1745
|7,2104
|% 0,30
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.058
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|-0,65
|