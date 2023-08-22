***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2023 14:47
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 50000000 TRY Yurtiçi 06.07.2023 02.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 75000000 TRY Yurtiçi 19.07.2023 18.07.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 130000000 TRY Yurtiçi 17.08.2023 16.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 125000000 TRY Yurtiçi 17.08.2023 15.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188194
BIST
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16:587.732
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,97
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
16:5827,2128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0707
|Açılış
|: 27,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
16:5829,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0614
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
16:581.653,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.653,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.447.082
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|175.708.448
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|307.410.189
|% -9,28
|
|RUBNS
|38,70
|431.557.074
|% -8,90
|
|TUPRS
|140,60
|12.092.084.166
|% 0,64
|
|THYAO
|254,10
|10.008.516.360
|% -1,89
|
|EREGL
|44,38
|6.506.937.304
|% -1,38
|
|TCELL
|58,85
|5.725.554.471
|% 3,52
|
|KOZAL
|27,20
|4.363.201.923
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,28
|4.291.214.898
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,97
|1.258.600.744
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,77
|2.222.030.991
|% -2,88
|
|SKBNK
|3,97
|958.959.989
|% -1,73
|
|ODAS
|12,57
|2.327.612.641
|% 1,95
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1971
|27,2060
|% 0,24
|
|Euro
|29,5300
|29,5502
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,5005
|34,6735
|% -0,06
|
|Frank
|30,7735
|30,9589
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2292
|7,2654
|% 0,20
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HEKTS, KRDMD
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 61 kaybederek (% -1.28 ) 6, 810
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, GRSEL, UMPAS, DEVA, IZENR, BMSTL, DAGHL, MEGAP, ULUUN, BRSAN