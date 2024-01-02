***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 15:40
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 75000000 TRY Yurtiçi 19.07.2023 18.07.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 130000000 TRY Yurtiçi 17.08.2023 16.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 125000000 TRY Yurtiçi 17.08.2023 15.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231378
BIST
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16:107.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,43
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1029,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1032,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0864
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:101.975,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.975,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KONTR
|238,70
|1.009.450.992
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.503.383.852
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.128.540.086
|% 3,24
|
|EREGL
|42,08
|2.707.571.737
|% 2,63
|
|ASTOR
|101,90
|2.679.033.647
|% 8,06
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.033.780.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|980.704.202
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,38
|409.755.716
|% 3,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7209
|29,7277
|% 0,73
|
|Euro
|32,5933
|32,6111
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,4700
|37,6579
|% 0,10
|
|Frank
|34,8525
|35,0625
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9020
|7,9417
|% 0,69
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|983,73
|985,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,56
|1.092,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,61
|2.066,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:25BVSAN
Yüzde 6.62 oranında artışla 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 479 adet işlem
-
16:24PRKME
Yüzde 7.80 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 331, 787 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 58, 453.00 milyon TL de
-
16:22AKFYE
Yüzde 4.74 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 435 adet işlem
-
16:21BMSTL
Yüzde 4.85 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 093 adet işlem