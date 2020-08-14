***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.08.2020 20:16
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
47-48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 14/08/2020 tarih ve 47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış bağımsız denetim incelemesinden geçmiş konsolide finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulumuzun 14/08/2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, ilgili bütün mevzuata uygun, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere göre tanzim edilmiş Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların ve 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Yönetim ve Denetim Kurulları Üyesi Mali İşler Direktörü
Türker TEKTEN Evrim AYDIN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869226
BIST