Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

14.08.2020 20:16
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
47-48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
    Yönetim Kurulumuzun 14/08/2020 tarih ve 47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış bağımsız denetim incelemesinden geçmiş konsolide finansal tablolarımız ile Yönetim Kurulumuzun 14/08/2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan, ilgili bütün mevzuata uygun, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere göre tanzim edilmiş Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
a)      Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)        Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların ve 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)       Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
     Yönetim ve Denetim Kurulları Üyesi                     Mali İşler Direktörü                                                    
             Türker TEKTEN                                                 Evrim AYDIN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869226


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.084
Değişim :  -1,49% |  -16,43
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,30 1.099.945.472 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.152.730 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.645.204 % 9,99  
BAYRK 7,27 13.056.316 % 9,98  
DOKTA 28,64 38.469.242 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3770 7,3815 % 0,55  
Euro 8,7303 8,7444 % 0,76  
Sterlin 9,6352 9,6835 % 0,77  
Frank 8,0828 8,1315 % 0,60  
Riyal 1,9629 1,9727 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.944 -9,70  
Altın Gr. 461 461 0,23  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 -1,21  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,26  
B. Petrol 44,63 44,63 -0,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru