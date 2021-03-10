***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2021Karar Sayısı12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIYönetim Kurulumuzu 10/03/2021 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış bağımsız denetim incelemesinden geçmiş konsolide finansal tablolarımız ile ilgili bütün mevzuata uygun, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere göre tanzim edilmiş Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların ve 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Finans Genel Müdür YardımcısıRoy ESKENAZİZehra Nida ÇETİNhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917136BIST