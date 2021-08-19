Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2021 21:53



***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Yönetim Kurulumuzun 19/08/2021 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanmış bağımsız denetim incelemesinden geçmiş konsolide finansal tablolarımız ile ilgili bütün mevzuata uygun, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere göre tanzim edilmiş Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
 a)       Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30.06.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolarının ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
 b)       Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önceki dönemler ile 01.01.2021 -  30.06.2021 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tabloların ve 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c)       Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararını işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Yönetim ve Denetim Kurulları Üyesi                       
Hüseyin Hüsnü OKVURAN
Finans Genel Müdür Yardımcısı
Zehra Nida ÇETİN 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959538


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:581.438
Değişim :  -0,12% |  -1,77
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.440  
En Yüksek
1.444 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler10:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 20,56 201.282 % 9,95  
UTPYA 24,30 331.817 % 9,95  
ATATP 35,38 15.429.695 % 9,94  
AGYO 4,51 152.456.944 % 9,73  
UFUK 26,98 202.539 % 8,97  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Dolar 8,5335 8,5364 % 0,35  
Euro 9,9758 9,9807 % 0,08  
Sterlin 11,5938 11,6519 % 0,45  
Frank 9,2838 9,3398 % 0,87  
Riyal 2,2706 2,2820 % 0,60  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 5,83  
Altın Gr. 491 491 5,49  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,22 23,26 -0,01  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,05  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,18  
Seans Raporu 10:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru